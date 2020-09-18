İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk: "Edirne bu dönemde turizmin parlayan yıldızı"
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk: "Edirne bu dönemde turizmin parlayan yıldızı"

Alışveriş için Edirne'yi tercih eden Bulgar turistler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştururken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye'ye giriş yapan ziyaretçileri karşılayıp hem turistik faaliyetler hem de Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bilgilendiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk:
18.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:29

Alışveriş için Edirne'yi tercih eden Bulgar turistler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştururken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye'ye giriş yapan ziyaretçileri karşılayıp hem turistik faaliyetler hem de Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bilgilendiriyor.

Bulgaristan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini esnetmesinin ardından bu ülke vatandaşları, alışveriş ve gezi etkinlikleri için Edirne'ye ilgi göstermeye başladı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünce sınır kapısında kurulan stantta karşılanan turistler broşürle bilgilendiriliyor.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren turistler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgar turistlerin Edirne'ye ilgi gösterdiğini söyledi.

Turistlerin hareketlilik oluşturduğunu belirten Soytürk, "Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Bulgaristan sınırının açılmasının ardından son 2 haftadır şehrimize ciddi bir ilgi var. Kapıkule'de 6 peronda hizmet veriliyor. Biz de Müdürlük olarak Edirne'yi her anlamda tanıtmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kentin tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:

"Son haftalarda hem Bulgar turistler hem de hafta sonu yerli turistler Edirne'ye büyük ilgi gösteriyor. Ülkemiz adına gelen turistleri karşılıyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Onlar da büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Bulgar vatandaşlar şehrimizi her anlamda çok beğeniyorlar. Edirne bu dönemde turizmin parlayan yıldızı. Pandemi olmasına rağmen ciddi bir yoğunluk var. Esnafımızın yüzü gülüyor. Tabii Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyuluyor."

Kaynak: AA

AA Editörü - Gökhan Zobar
Gökhan Zobar
AA Editörü
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