İl Kültür ve Turizm Müdürü, Pandemi sürecinde turizm belgeli otelcileri dinledi
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İl Kültür ve Turizm Müdürü, Pandemi sürecinde turizm belgeli otelcileri dinledi

İl Kültür ve Turizm Müdürü, Pandemi sürecinde turizm belgeli otelcileri dinledi
Bültenler - Haberler | Güncel

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Otelciler Birliği Başkanı Sadettin Acar ile birlikte pandemi sürecinde ilde faaliyet gösteren Turizm Belgeli Otellere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Kocaeli Otelciler Birlik Başkanı Sadettin Acar'ın ilk adresi İzmit'te faaliyet gösteren oteller oldu. İlk gün Koreana Otel, Ramada Plaza, Baltürk House Hotel, Paris Park Hotel ve La Flora House Otel olmak üzere 5 otel ziyaret edilerek yetkililerden pandemi sürecinde sektörün yaşadıkları değerlendirildi, çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu. İşletme sahipleri böylesi ziyaretten oldukça mutlu olduklarını belirterek, memnuniyetlerini aktardı.

YALNIZ BIRAKMADI

Pandemi sürecinde turizm belgeli 55 Konaklama ve 11 Yeme-İçme tesislerine ziyaretlere başladıklarını belirterten İl Müdürü Fatih Taşdelen, Bakanlık olarak işletmelerin bu zor süreçte yalnız olmadıklarını hatırlattı. Önümüzdeki normalleşme sürecinde işletmecilerin görüş ve beklentilerinin önemli olduğu vurgulandı. Öte yandan ileriye dönük nelerin yapılabileceği, tekrar eski canlılığın nasıl sağlanacağı noktasında ziyaret ve istişarelerin tüm tesisler için devam edeceği açıklandı.

Kaynak: Bültenler

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