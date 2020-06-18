İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu'ndan AA Muhabiri Karaduman'a teşekkür belgesi Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı haberlerle kentin tanıtımına katkı sağlayan Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ muhabiri Mesut Karaduman'a teşekkür belgesi verdi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı haberlerle kentin tanıtımına katkı sağlayan Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ muhabiri Mesut Karaduman'a teşekkür belgesi verdi.

Karaduman'a teşekkür belgesini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde takdim eden Hacıoğlu, AA'nın özellikle kenti tanıtıcı haberleriyle öne çıktığını söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de bu güzellikleri daha fazla kişinin görmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anadolu Ajansı, yaptığı haberlerle ilimizin doğal güzelliklerinin tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bütün tedbirlerin titizlikle uygulandığı ilimizde turizmde hareketlilik yaşanmaya başlandı. Ziyaretçileri, birçok doğal güzelliğe sahip, yöresel lezzetleriyle damaklara hitap eden kentimize bekliyoruz."

Karaduman da Hacıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA