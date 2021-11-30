İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - 2021 Yılı Ek Trampa Programı

T. C.

ANTALYA VALILIGI

Il Kültür ve Turizm Müdürlügü

"Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilen başvurular ve bilgi, belgeler doğrultusunda hazırlanan 2021 Yılı Ek Trampa Programının uygun görüldüğüne dair Makam Onayı aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

Konuyla ilgili yapılacak müracaatların Müdürlüğümüz veya Bakanlığımıza yapılmasını arz ve rica ederim. Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Ekler: Makam Onayı Ek Trampa Programı

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