İl Koordinasyon Kurulu Üçüncü Toplantısı Yapıldı

Karabük'te 2018 yılı il koordinasyon kurulu üçüncü toplantısı Vali Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2018 yılı İl Koordinasyon Kurulunun üçüncü toplantısı Vali Çeber başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salon'unda yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Vekili İsmail Bayata, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kemal Çeber, "Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2018 yılı 2.döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, 2019 yılı yatırım tekliflerinin görüşülmesi ve koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek ve yerel ve bölgesel kalkınma bakamından değerlendirmesini yapmak olacaktır" dedi.

Projeler hakkında da bilgi vere Çeber, 2018 yılında, ulaştırma sektöründe 26, eğitim sektöründe 30, kültür-turizm sektöründe 11, tarım sektöründe 60, ormancılık sektöründe 29, enerji sektöründe 6, sağlık sektöründe 10, beden eğitimi ve spor sektöründe 4 ve diğer kamusal hizmetleri sektöründe 26 adet olmak üzere toplam 202 proje ve iş yürütüldüğünü beliterek, "Yürütülen 202 proje ve işin toplam tutarı 2 Milyar 704 Milyon 415 Bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 943 Milyon 538 Bin TL harcanmıştır. Projelerin 2018 yılı ödenekleri ise 316 Milyon 438 Bin TL'dir" diye açıkladı.

Ayrıca Çeber, 2018 yılında yürütülen 202 adet proje için dönem sonu itibariyle 150 Milyon 958 Bin TL harcama yapıldığını İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı üçüncü toplantısının kent yatırımları açısından başarılı olmasını dilediğini söyledi.

Toplantıda, yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri, yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. - KARABÜK