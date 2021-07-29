İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı Vali Vekili Ahmet Karatepe başkanlığında, Karabük İl Özel İdaresi Meclis...

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı Vali Vekili Ahmet Karatepe başkanlığında, Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Karatepe, "Kamu kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi; 2021 yılının 2. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmaktır.

Bu kapsamda ilimizde, 2021 yılında; Ulaştırma sektöründe 18, Eğitim sektöründe 44, Kültür-Turizm sektöründe 8, Tarım sektöründe 60, Enerji sektöründe 4, Sağlık sektöründe 8, Diğer Kamusal Hizmetleri Sektöründe 34 olmak üzere toplam 176 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 176 proje ve işin toplam proje bedeli 3 Milyar 872 Milyon 895 Bin TL dir.

Bu projelere önceki yıllarda 1 Milyar 298 Milyon 298 Bin TL, dönem sonu itibariyle de 142 Milyon 756 Bin TL harcama yapılmıştır, projelerin 2021 yılı ödenekleri 425 Milyon 836 Bin TL dir.

İl Koordinasyon Kurulumuzun 2021 yılı 3. Toplantısının ilimiz yatırımları için hayırlı olmasını diliyorum. "dedi.

Vali Vekili Ahmet Karatepe'nin açılış konuşmasının ardından Yatırımcı Bölge Müdürleri ve Daire Müdürleri söz alarak 2020 yılında başlanan ve yapımı devam eden projeler ile 2021 yılında planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar.

Kaynak: Habermetre