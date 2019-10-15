15.10.2019 17:36

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Gürel, 2019 yılının son toplantısını yaptıklarını söyledi.

Karabük'te bu yıl 191 proje ve işin yürütüldüğünü belirten Gürel, "Yürütülen 191 projenin toplam tutarı 3 milyar 220 milyon 305 bin liradır. Bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 94 milyon 990 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2019 yılı ödenekleri ise 363 milyon 39 bin liradır. Bu yıl yürütülen 191 proje için dönem sonu itibariyle 204 milyon 271 lira harcama yapılmıştır." dedi.

Vali Gürel, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın kısa sürede başarı ile tamamlanmasını diledi.

Gürel'in konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri, 2019 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Kaynak: AA