İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Sarıibrahim Başkanlığında Gerçekleştirildi
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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Sarıibrahim Başkanlığında Gerçekleştirildi

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Sarıibrahim Başkanlığında Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı.

2021 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı. İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları ayrıntılarıyla değerlendirildi. Koordinasyonu gerektiren hususların da görüşüldüğü toplantı, yatırımcı kurumlar tarafından yapılan sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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