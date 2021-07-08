İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ Başkanlığında Gerçekleştirildi
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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ Başkanlığında Gerçekleştirildi

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ Başkanlığında Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 Yılı II. Dönem Değerlendirme Toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı.

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 Yılı II. Dönem Değerlendirme Toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya; Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Bölge Müdürleri ve İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda, bölge ve Çanakkale ilinin yatırımcı kurum ve kuruluşları, yaptıkları yatırımlarla ilgili sunum yaptılar.

Vali İlhami AKTAŞ, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında 18 Mart 2021'de tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere Çanakkale'de yapılan yatırımların ilimize yatırımcıları çekeceğini ve Çanakkale'yi dünya çapında cazibe merkezi haline getireceğini belirtti.

Vali İlhami AKTAŞ, "Çevre dostu Çanakkale Ezine Organize Sanayi Bölgesi, yapımı devam eden tünel ve yol çalışmaları gibi ilimiz açısından önemli yatırımların Çanakkale için hayırlara vesile olsun. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, istihdamın ve kalkınmanın merkezi olan Çanakkale'mizin daha da kalkınması için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. " dedi.

Vali İlhami AKTAŞ, yürütülen proje ve çalışmalardan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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