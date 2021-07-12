İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ile İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Valimiz Başkanlığında Gerçekleştirildi

İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı ile İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda aynı anda gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı ile İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda aynı anda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Batman Üniversitesi Rektörü, Vali Yardımcısı, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; bir önceki döneme ait yatırım projeleri değerlendirilerek, kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Yatırım projeleri hakkında açıklama yapan Valimiz, "İlimizdeki 16 yatırımcı kuruluşa ait 311 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 6 milyar 385 milyon 241 bin TL değerindedir. 2021 yılı üçüncü dönem itibariyle, bu projeler kapsamında önceki yılların harcamaları da dahil olmak üzere toplam 1 milyar 969 milyon 032 bin TL harcama yapılmıştır. 2021 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 1 milyar 461 milyon 645 bin TL'dir. Bu ödeneğin şuan 193 milyon 750 bin TL'si ise harcanmış durumdadır. Yapılan harcamaya göre proje genelinin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 29, 36 ve fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 36, 87'dir. "diye konuştu.

Projelerin genel durumuna değinin Valimiz; 16 kuruluşa ait toplam 311 projeden, 31 tanesinin tamamlandığını, 174 tanesinin devam etmekte olduğunu, 88 tanesinin ihale aşamasında olduğunu ve 19 tanesine ise henüz başlanılmadığını ifade etti.

Valimizden Vatandaşlara Çağrı "Lütfen Aşı Olalım"

Konuşmasında ilimizde Covid-19 salgınıyla mücadelede yürütülen aşı çalışmalarına değinen Valimiz, "Elimizdeki tek silah aşı. Sadece kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlığı için ve daha sağlıklı bir Türkiye için lütfen aşı olalım" diye konuştu.

"Tasarruf Tedbirleri" Genelgesi

Konuşmasının sonunda kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanarak kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin yayınlanan Cumhurbaşkanlığı "tasarruf tedbirleri" genelgesine değinen Valimiz, "Bu genelge bütün kurumlarımızı kapsamaktadır. Genelge içerisinde araç kullanımı, ödenek üstü harcama yapılmaması ve tören temsil giderleriyle ilgili çok önemli kısıtlamalar var. Yaptığımız çalışmaları tasarruf tedbirleri genelgesini dikkate alarak yapın. Aksi taktirde hukuki sorumluluk altına girebiliriz" dedi.

Konuşmanın ardından yatırımcı kuruluş temsilcileri tek tek söz alarak yürüttükleri yatırım projeleri hakkında kurula bilgi sundu.

Kaynak: Habermetre