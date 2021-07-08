İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı.

2021 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı.

İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları ayrıntılarıyla değerlendirildi. Koordinasyonu gerektiren hususların da görüşüldüğü toplantı, yatırımcı kurumlar tarafından yapılan sunumun ardından sona erdi. - IĞDIR

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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