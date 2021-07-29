İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 Yılı 3. Toplantısı Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 Yılı 3. Toplantısı Yapıldı2021 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 Yılı 3. Toplantısı Yapıldı2021 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Vali Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali yardımcıları Birkan Tatlısöz, Emre Öztürk, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Metin Ünlü, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları bölge ve il müdürleri, oda başkanları ile STK temsilcileri katıldı. Kurumların yatırım ve koordinasyon raporlarının değerlendirilmesinin yanı sıra koordinasyon gerektiren hususların da tüm ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının Mardin'e hayırlı olmasını dileyen Vali Demirtaş, yaptığı konuşmasında, dönem itibarıyla belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 518 proje uygulandığını kaydetti. İl genelinde yürütülmekte olan projelerin toplam tutarının 13 milyar 106 milyon olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, 47 projenin tamamlandığını, 386 projenin devam ettiğini, 36 projenin ihale, 49 projenin ise etüt aşamasında olduğunu dile getirerek 2021 yılı 2. dönem sonu itibarıyla 267 milyon lira harcama yapıldığını belirtti. Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından Mardin'de yürütülen yatırımların değerlendirilmesi, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: Habermetre