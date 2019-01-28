Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı'na başkanlık etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Vali Ahmet Hamdi Nayir'in yanı sıra, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber, kaymakamlar, bölge ve il müdürleri katıldı.



Sakarya'da gerçekleştirilen projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Nayir, "2017 yılı yatırımlarının proje tutarı 9 milyar 490 milyon lira iken, 2018 yılı proje tutarı 7 milyar 25 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Sektörlere göre dağılıma baktığımızda, ulaştırma sektörünün 3 milyar 676 milyon lira, diğer kamu hizmetleri sektörünün 1 milyar 421 milyon lira ve tarım sektörünün 690 milyon lira ile ilk üç sırada olduğunu görmekteyiz." dedi.

Vali Nayir açıklamalarına şöyle devam etti:

"İlimizin 2018 yılı yatırım programında yer alan 400 projeye 4. dönem itibarıyla tahsis edilen 1 milyar 464 milyon lira ödeneğin, 1 milyar 4 milyon lirası harcanarak yüzde 69 nakdi, yüzde 74 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Toplantı dönemi itibarıyla 400 projemizden 197'si tamamlanmış, 134'ü devam etmekte, 29'u ihale aşamasında olup 40 projenin ise hazırlık çalışmaları sürmektedir."

Kurum ve kuruluş yöneticilerinin il genelinde yürüttükleri yatırım, hizmet ve çalışmalarının yanı sıra planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu toplantı sonrası Vali Nayir, kurul üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA