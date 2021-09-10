İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı III. Dönem Değerlendirme Toplantısı

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 Yılı III. Dönem Değerlendirme Toplantısı 07 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14. 00'da İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 Yılı III. Dönem Değerlendirme Toplantısı 07 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14. 00'da İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. (Covid-19 salgını dolayısıyla toplantının ertelenmesi/iptali durumunda ayrıca bilgi verilecektir. ) 2021 yılı yatırımlarının izleme ve koordinasyon çalışmaları ile ilgili olarak İlimizdeki tüm yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile ilçe belediyelerince ; 2021 yılı yatırımlarına ilişkin "İller Yatırım Projeleri İzleme Formu", "Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu", ve toplantıda kurum amirlerince yapılacak olan sunumların (Power-Point) ekteki örneklere uygun olarak hazırlanıp güncellenerek 24 Eylül 2021 mesai bitimine kadar 17plan@icisleri. gov. tr adresine ve yazı ile Valiliğimize gönderilmesi, İl Özel İdaresince İl Yatırım Takip Sistemine mevcut yatırımlar ile bütçe ve mevduat bilgilerinin girilerek sistemde sürekli güncel tutulması, Yatırım projelerine ilişkin verilerin gönderilecek formlarla uyumlu olacak şekilde İl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS) girişlerinin 24 Eylül 2021 tarihine kadar yapılması, İl Koordinasyon Kurulu'nda görüşülmesi istenilen sorun ve darboğazların izleme raporları ekinde gönderilmesi, Belirtilen gün ve saatte kuruluşların birinci derecede yetkililerinin toplantıda hazır bulunmaları hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. İlhami AKTAŞ Vali Gündem 12 KB indir İlgili Formlar 18 KB indir

Kaynak: Habermetre