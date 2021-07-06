İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı Düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı Düzenlendi

İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 3. dönem toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 3. dönem toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Yıldırım; "Dünyayı saran ve etkisi altına alan pandemi nedeni ile bir buçuk yıldır toplantılarımız kesintiye uğradı. Sizlerle yeniden bir araya gelmenin memnuniyetini duyuyorum.

Bu dönemdeki toplantımız, yatırımların hızlanarak devam edeceği bir dönemde yapılmaktadır. Bu açıdan dönem içinde karşılaşılacak muhtemel aksaklıkların ve koordinasyonu gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarımızca bugün burada dile getirilerek çözümlenmesi sağlanacaktır.

Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum.

Yatırımcı kuruluşlarımızdan alınan raporlar doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporlarında; ilimizde toplam 245 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 11'i tamamlanmış, 2'si tasviye edilmiş, 171'i devam etmekte ve 61'ine ise başlanılamamıştır.

Projelerin dağıtımı; tarım 47, madencilik 4, enerji 32, ulaştırma-haberleşme 27, eğitim 67, sağlık 17, turizm 4, D. K. H. (Diğer Kamu Hizmetleri) 47'dir.

Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluş Bölge Müdürleri'nin yaptıkları sunularla 2021 Temmuz dönemi Koordinasyon Kurulu Kararları değerlendirildi.

Toplantı talep ve önerilerin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı Düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 19:20:46. #1.14#

title