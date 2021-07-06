İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı Düzenlendi

İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 3. dönem toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 3. dönem toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Yıldırım; "Dünyayı saran ve etkisi altına alan pandemi nedeni ile bir buçuk yıldır toplantılarımız kesintiye uğradı. Sizlerle yeniden bir araya gelmenin memnuniyetini duyuyorum.

Bu dönemdeki toplantımız, yatırımların hızlanarak devam edeceği bir dönemde yapılmaktadır. Bu açıdan dönem içinde karşılaşılacak muhtemel aksaklıkların ve koordinasyonu gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarımızca bugün burada dile getirilerek çözümlenmesi sağlanacaktır.

Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum.

Yatırımcı kuruluşlarımızdan alınan raporlar doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporlarında; ilimizde toplam 245 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 11'i tamamlanmış, 2'si tasviye edilmiş, 171'i devam etmekte ve 61'ine ise başlanılamamıştır.

Projelerin dağıtımı; tarım 47, madencilik 4, enerji 32, ulaştırma-haberleşme 27, eğitim 67, sağlık 17, turizm 4, D. K. H. (Diğer Kamu Hizmetleri) 47'dir.

Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluş Bölge Müdürleri'nin yaptıkları sunularla 2021 Temmuz dönemi Koordinasyon Kurulu Kararları değerlendirildi.

Toplantı talep ve önerilerin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre