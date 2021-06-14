İl Jandarma Komutanı Tuğg. Köroğlu ve Heyeti, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
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İl Jandarma Komutanı Tuğg. Köroğlu ve Heyeti, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

İl Jandarma Komutanı Tuğg. Köroğlu ve Heyeti, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyeti, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyeti, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, ziyaretin ardından;

"Kutsal vatan savunmasında gece gündüz görevlerinin başında olan,

Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışan,

#Jandarma Teşkilatı'mız 182 yaşında.

Bu vesileyle İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.

#Jandarma182Yaşında" paylaşımı yaptı.

Kutsal vatan savunmasında gece gündüz görevlerinin başında olan,

Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışan, #Jandarma Teşkilatı'mız 1??8??2?? yaşında.

Bu vesileyle İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. #Jandarma182Yaşında???? pic. twitter. com/1xOWjQW7Xz

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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