İl Jandarma Komutanı Kınay'dan Vali Balcı'ya ziyaret Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Kınay ve beraberindeki jandarma mensupları, Balcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Balcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatının huzur ve güven için büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını aktaran Balcı, jandarmanın sorumluluk bölgesinde en son teknolojik cihazlarla 24 saat vatandaşlara başarılı şekilde hizmet verdiğini belirtti.

Kınay da kendilerine gösterdiği desteklerden dolayı Vali Balcı'ya teşekkür ederek, jandarmanın Tokat'ta yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA