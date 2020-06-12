İl Jandarma Komutanı Kılıç'tan, Vali Yıldırım'a ziyaret Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümünü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve beraberindeki heyet, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümünü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve beraberindeki heyet, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarmanın üstün görev bilinciyle görev yaptığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Jandarma, disiplini, etkili eğitimi, yüksek fiziki gücü ve motivasyonu ile emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam koordine olarak vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur, olmaya da devam edecektir."

Kaynak: AA