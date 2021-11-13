İl Jandarma Komutanı Ersever "Bi Hareketine Bakar" kampanyasında sürücüleri bilgilendirdi

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğine dikkati çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

Merkez İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, sürücü ve vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

Uygulamada sürücülere ve yolculara çeşitli hediyeler veren Ersever, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların emniyet kemeri konusunda bilgilendirdi, emniyet kemeri takılı olanlara teşekkür etti.