İl Jandarma Komutanı Çetinkaya'dan Rektör Ak'a ziyaret

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'yı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Ak, Kıdemli Albay Çetinkaya ile bir süre sohbet etti.

Rektör Ak, kısa bir süre önce görevine başlayan Çetinkaya'ya hayırlı olsun dileklerini yineleyerek kendisine görevinde kolaylıklar diledi.

Ziyaret, iyi dilek ve temennilerin ardından hediye takdimleri ile sona erdi

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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