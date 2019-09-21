İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

21.09.2019 14:06

Mersin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.



Yaklaşık 3 hafta önce Mersin'e atanan Çarıkcıoğlu, kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla buluştu. Samimi ortamda geçen buluşmada Çarıkcıoğlu, hem çalışmalarını hem de planlarını anlattı. Medyanın kentteki faaliyetlerin duyurulmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Çarıkcıoğlu, kent için çalışan tüm kurumlarla iş birliğini önemsediklerini dile getirdi. Kurumlarla iş birliği içinde önemli çalışmalar yapabileceklerinin altını çizen Çarıkcıoğlu, "Mersin'de bundan önce güzel çalışmalar yapılmış. Kentimiz geniş bir coğrafyaya sahip. Jandarma olarak diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koordineyi çok önemsiyorum. İyi koordine olduğumuz zaman başarılı operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bunu da zaten özellikle son dönemde hem yurt içinde hem yurt dışında yapmış olduğumuz operasyonlarla gösteriyoruz. Kentimizin daha güzel, huzurlu ve mutlu olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmenin ardından Çarıkcıoğlu, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA