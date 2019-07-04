İl Jandarma Komutanı Albay Arıkan'dan başaralı öğrenciye tablet

Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 2019 yılı LGS sınavında Niksar ilçesinde birinci olan öğrenciyi tabletle ödüllendirdi.

Arıkan, Niksar Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzm. J. V. Kad. Çvş. Hasan Delikaya'nın LGS sınavında başarılı olan kızı Irmak Delikaya'yı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Albay Arıkan, başarısından dolayı tebrik ettiği öğrenciyi tabletle ödüllendirdi.

Kaynak: AA