İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdoğan, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti - Haberler
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İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdoğan, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdoğan,

Bilecik İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına çektiği video ile destek verdi.

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına çektiği video ile destek verdi.

Erdoğan, "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı ve direksiyon başında göründüğü videoda, "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski 60 oranında azaltıyor. Güvenli trafik, 'Bi Hareketine Bakar." ifadesini kullandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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