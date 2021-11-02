İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 4. olağan toplantısı Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Dr. Kızılkaya'nın başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Akgün Corav, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Elmas, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, ilgili kurum müdürleri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; 2020 yılının tamamı ile 2021 yılının 9 aylık dönemi sonunda, işe yerleştirme, mesleki eğitim, işsizlik sigortası, danışmanlık faaliyetleri alanlarındaki hedefleri ve gerçekleşme sayıları hakkında sunum yapıldı. Sunumda, 2021 yılının 9 ayında kuruma 13 bin 214 başvuru yapıldığı, kayıtlı iş gücü sayısının 17 bin 487, kayıtlı işsiz sayısının 7 bin 424 kişi olduğu, 7 bin 724 kişilik talep alındığı, bu taleplere 9 bin 963 kişinin takdiminin yapıldığı, bu takdim edilenlerden 5 bin 416 kişinin de işe yerleştirildiği bildirildi. 30 ekim itibarıyla çeşitli mesleklerde 132 alanda, 545 kişilik aktif iş gücü talebi bulunduğu belirtildi.

Aktif işgücü programları çerçevesinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için meslek edindirme, meslek geliştirme ve mesleğini değiştirmek isteyenlere yönelik 358 projede bin 781 kursiyerin katıldığı, bin 452 kursiyerin işe yerleştirildiği ve mesleki eğitim projeleri yapıldığı kaydedildi. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

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