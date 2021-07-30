İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Gerçekleştirildi

2021 yılı 3. olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında gerçekleştirildi.

2021 yılı 3. olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İŞKUR İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Ticaret İl Müdürü, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Batman Üniversitesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, KADEM, DİKA, TİSK, TÜRK-İŞ, TÜM-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileri katıldı.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Besim Eviz tarafından İŞKUR İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim alanında yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirme sunumun ardından toplantıda, bir sonraki dönemde yürütülecek projeler ve diğer çalışmalar ele alınarak görüşüldü.

Kaynak: Habermetre