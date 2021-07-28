İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Sarıibrahim Başkanlığında Gerçekleştirildi

Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında "2021 yılı Temmuz Ayı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında "2021 yılı Temmuz Ayı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valililik toplantı salonunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda; Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün 2021 yılında yürütülen faaliyetleri, meslek edinme programlarında açılan kurslar, ilin istihdamına katkı sağlayacak projeler ve mesleki eğitim alanlarının genişletilmesi konuları görüşüldü.

Düzenlenen toplantıya Vali H. Engin Sarıibrahim'in yanı sıra Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Halis Erdoğan ve kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre