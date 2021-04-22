İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, 2021 yılının ikinci İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, 2021 yılının ikinci İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Mardin'de İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantıda, engellilerin istihdamı, mesleki eğitimi ve rehabilitasyonları ile kendi işlerini kurmalarına yönelik İŞKUR tarafından verilen hibe desteği, kentte istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için işgücünün yapısı ile sektörel bazda işgücünün niceliği, eğitimi, niteliği hakkında bilgi toplanması ve işgücünün yetiştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi amacıyla İŞKUR tarafından Mart-Nisan 2021 tarihleri arasında 794 özel sektör işletmesi ile gerçekleştirilmekte olan İşgücü piyasası araştırması, Mardin'de faaliyet gösteren kamu, özel sektör işletmelerine istihdam teşvikleri, işbaşı eğitimi programı, meslek edindirme kursları, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği konularında kurula bilgi verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi, kurul üyelerinin görüş alışverişinde bulunulması ve önerilerin dile getirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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