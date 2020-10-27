İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

27.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:29
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük'te 2020 yılının son İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük'te 2020 yılının son İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşene toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, KARDEMİR AŞ. yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında konuşuldu.

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün (İŞKUR) faaliyet ve çalışmaları hakkında Vali Gürel ve kurul üyelerine bilgiler verildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - KARABÜK

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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