İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı Karabük'te İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Karabük'te İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonundaki toplantıya, Vali Fuat Gürel başkanlık yaptı.

Toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerle uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA