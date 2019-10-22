İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

22.10.2019 16:52

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı son toplantısı yapıldı.

Vali Şimşek, Valilik toplantı salonundaki programda, 2019 yılında mesleki, eğitim ve işsizliğin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilerek 2020 yılı hedeflerinin belirleneceği söyledi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yükseltmesi için teknolojik gelişmelerde öncü olmasının zorunlu olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bunun en önemli aşamalarından biri ise bu alanda nitelikli insan kaynağına sahip olmaktır. Bu kapsamda 2019 yılı temmuz ayı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda aldığımız kararla ilimizde yazılım alanında eğitim programı düzenlendi. 'Ülkemizde 2023 yılına kadar en az 500 bin yazılım geliştirici' ve '2023 yılına kadar Türkiye'den 23 firmanın dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan 2 bin 500 firma arasında yer alması' hedefine ulaşabilmemiz için bu alanda eğitim programları düzenlemeye devam edeceğiz."

Vali Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Burası Türkiye Burada İş var" sloganı ile başlatılan istihdam seferberliğinin de devam etiğine dikkati çekerek, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında özel sektör işverenlerinden 4 bin 982 açık iş ilanı alınmış, 4 bin 390 kişi özel sektörde bu iş ilanlarında işe yerleştirmiştir.

Ayrıca özel sektör temsilcileri ile düzenlenen 330 farklı işbaşı eğitim programından 716 kursiyer mezun edilerek yine işbaşı yaptırılmıştır. Ülkemizin kalkınması ve işsizliğin önlenmesi adına ilimizde tüm paydaşlarla işbirliğinde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA