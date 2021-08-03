İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 3. Olağan Toplantısı Yapıldı
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 3. Olağan Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 3. Olağan Toplantısı Yapıldı
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Sinan Güner'in Başkanlığında 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Sinan Güner'in Başkanlığında 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Adem Topaca, Kaymakam Adayı Emre Kazanasmaz, Bartın Üniversitesi İ. İ. B. F. İktisat Böl. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Said Ceyhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri V. Metin Çetin, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Solak, İl Milli Eğitim Müdür V. Mustafa Dilek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, İl Ticaret Müdürü Erhan Özcan, TSO Başkanı Halil Balık, Hak-İş Sendikası Konf. Temsilcisi Ali Tekneci, Türkiye İşveren Sendikaları Konf. Temsilcisi Bayram Güner, Türkiye Sakatlar Konf. Temsilcisi Ferit Kurulan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Temsilcisi Osman Bahadır Kalecik, KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu ve SGK İl Müdürü M. Şaban Çengel katıldı.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılı bir önceki İİMEK toplantısında alınan kararların gerçekleşme durumları ile 2021 yılında yapılan çalışmalar, KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından ise nitelikli işgücü ile ilgili destekler ve yapılan çalışmalar hakkında Kurula bilgi verilirken; Denetim Kurulunun 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu denetim faaliyetleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Engelli Mesleki Eğitim Kursuna Yönelik Projesi ile dal açma teklifi onaylanmıştır.

Kaynak: Habermetre

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