İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı yapıldı
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Kırşehir'de, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, toplantıda işsizliğe yönelik olarak alınacak tedbirleri görüştüklerini söyledi. Toplantının il düzeyinde istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılmasına yönelik politikalar belirlemek üzere düzenlendiğini belirten Vali İbrahim Akın, "İşsizlik bütün ülkelerin sorunlarının başında gelmektedir. Kırşehir'de işsizliği azaltmak, istihdamı artırmak için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olarak değerlendirmelerde bulunuyor ve kararlar alıyoruz" dedi.

Korona virüs ile yoğun bir mücadele süreci yaşandığını ifade eden Vali Akın; "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, şu an uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenmiş ve 29 Nisan itibariyle tam kapanma dönemine geçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu süreç esnafımızı her ne kadar zorlayacak olsa da kamu sağlığını korumaya yönelik alınan bu kararlara vatandaşlarımız hassasiyetle uymalıdır. Temennimiz, salgından bir an evvel kurtularak hem ticarette hem sosyal hayatta hem de özel hayatımızda eski günlerimize dönmektir" diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili daire müdürleri de katıldı. Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapmasının ardından görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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