İl İstihdam Kurulu Toplantısı, yarın yapılacak

AYDIN (İHA) - Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilecek.

Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 4. Olağan Toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı, kurum müdürlerinin katılımıyla 19 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda yapılacak. - AYDIN

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