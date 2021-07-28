İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 3. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 3. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, il düzeyinde istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılmasına yönelik politikalar belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendiklerini söyledi. İşsizliğin önüne geçmek amacıyla alınacak tedbirleri görüştüklerini ifade eden Vali İbrahim Akın, "İşsizlik, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sorunların başında gelmektedir. İl düzeyinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti, istihdamın korunması ve işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri aldık" dedi.

Valilikte düzenlenen toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın yaptığı sunumun ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı