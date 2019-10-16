İl İstihdam Kurulu 2019 Yılı 4. Olağan Toplantısı Yapıldı

16.10.2019 15:14

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 Yılı 4. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.



Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantı da konuşan Vali Akın, Kırşehir'de işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik alınacak kararların faydalı olduğuna inandığını söyledi.



2019 yılının bu son toplantısında, Kırşehir'de işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak alınan tedbirler ve yapılan çalışmaların görüşülüp değerlendirileceğini belirten Vali İbrahim Akın, "Bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yürütme kurulumuzca yapılan çalışmalar gözden geçirilecek. İşsizlik en önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Ülkemizde işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılmasına yönelik olarak, illerde de yerel istihdam politikasının belirlenmesine yönelik olarak oluşturulan kurullar çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor" dedi.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin istihdamın artırılmasına ve işsizliğin azaltılmasına yönelik görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA