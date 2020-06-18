İl il vaka sayıları! İllere göre koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Hangi ilde kaç vaka var? Ölüm oranının en yüksek olduğu kent hangisi?
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İl il vaka sayıları! İllere göre koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Hangi ilde kaç vaka var? Ölüm oranının en yüksek olduğu kent hangisi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vefatlarında vakalara göre en yüksek ölüm oranına sahip olan ili ve il il vaka sayılarını açıkladı. İşte, İl il vaka sayıları! İllere göre koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Hangi ilde kaç vaka var?

18.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:35

Koronavirüs vefatlarında vakalara göre en yüksek ölüm oranına sahip il belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından uaptığı açıklama ile il il vaka sayıları, İllere göre koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Hangi ilde kaç vaka var? Ölüm oranının en yüksek olduğu kent hangisi gibi soruların cevapları da netleşti.

İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI! HANGİ İLDE KAÇ VAKA VAR?

ANKARA

Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.

İSTANBUL

Son bir ayda İstanbul'da ortalama vaka sayısı 653. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Son gün vaka sayısı 700'ü geçti.

İZMİR

Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32. Son bir haftada günlük ortalama sayısı38. Son 3 günde ortalama sayısı 34.

BURSA

Son bir ayda Bursa'da günlük ortalama vaka sayısı 34. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 93. Son gün 100'e kadar çıkmış oldu. Bursa'da vaka sayılarında artış oldu.

KOCAELİ

Son bir ayda Kocaeli'de günlük ortalama vaka sayısı 78. Son bir haftada ortalama vaka sayısı 91. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 113. Artış devam ediyor.

KONYA

Son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısı 41. Son bir haftada ortalama vaka sayısı 73. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 88. Artış devam ediyor.

KAYSERİ

Son bir ayda Kayseri'de günlük ortalama vaka sayısı 14. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 28. Kayseri'de durum daha kontrollü.

ŞANLIURFA

Son bir ayda Şanlıurfa'da günlük ortalama vaka sayısı 25. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42. 3 günde ortalama vaka sayısı 43. Daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz.

VAN

Son bir ayda Van'da günlük ortalama vaka sayısı 7. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14. Son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 14. Daha kontrollü denilebilir.

DİYARBAKIR

Son bir ayda Diyarbakır'da günlük ortalama vaka sayısı 58. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 87. Son gün 100'lere yaklaştı.

ÖLÜM ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU KENT HANGİSİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vefatlarında vakalara göre en yüksek ölüm oranına sahip olan ilin Gümüşhane, en düşük ilin ise Kilis olduğunu söyledi.

İl il vaka sayıları! İllere göre koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Hangi ilde kaç vaka var? Ölüm oranının en yüksek olduğu kent hangisi?
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