İl il vaka sayıları! Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vaka sayıları!
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İl il vaka sayıları! Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vaka sayıları!

16.02.2021 07:50 | Son Güncelleme: 16.02.2021 07:55
İl il vaka sayıları! Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vaka sayıları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Açıklama sonrası hangi ilde kaç vaka var merak edildi. Peki, Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vaka sayıları! İl il vaka sayıları nedir? Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Peki, Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vaka sayıları! İşte ilere göre corona vaka haritası!

HANGİ İLDE KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (59,95),

Adıyaman (100,55),

Afyonkarahisar (22,32),

Ağrı (27,50),

Aksaray (92,01),

Amasya (96,06),

Ankara (35,49),

Antalya (78,20),

Ardahan (65,63),

Artvin (78,42),

Aydın (35,21),

Balıkesir (83,65),

Bartın (44,69),

Batman (12,49),

Bayburt (60,71),

Bilecik (35,41),

Bingöl (26,81),

Bitlis (10,35),

Bolu (44,96),

Burdur (75,54),

Bursa (34,87),

Çanakkale (37,61),

Çankırı (22,86),

Çorum (35,36),

Denizli (32,52),

Diyarbakır (17,53),

Düzce (43,99),

Edirne (65,66),

Elazığ (50,42),

Erzincan (60,37),

Erzurum (37,71),

Eskişehir (30,99),

Gaziantep (26,72),

Giresun (184,34),

Gümüşhane (97,18),

Hakkari (9,55),

Hatay (62,82),

Iğdır (23,28),

Isparta (33,88),

İstanbul (60,19),

İzmir (44,39),

Kahramanmaraş (39,38),

Karabük (34,15),

Karaman (103,16),

Kars (17,79),

Kastamonu (29,73),

Kayseri (56,71),

Kırıkkale (43,23),

Kırklareli (52,61),

Kırşehir (29,90),

Kilis (51,57),

Kocaeli (88,19),

Konya (90,99),

Kütahya (50,91),

Malatya (40,92),

Manisa (42,52),

Mardin (15,33),

Mersin (90,57),

Muğla (54,94),

Muş (16,28),

Nevşehir (66,16),

Niğde (54,67),

Ordu (194,42),

Osmaniye (139,81),

Rize (202,44),

Sakarya (76,77),

Samsun (171,29),

Siirt (21,37),

Sinop (79,52),

Sivas (33,08),

Şanlıurfa (27,12),

Şırnak (7,82),

Tekirdağ (55,37),

Tokat (118,52),

Trabzon (228,02),

Tunceli (38,96),

Uşak (27,70),

Van (14,89),

Yalova (75,17),

Yozgat (41,07),

Zonguldak (54,67)."

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