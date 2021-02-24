İl il vaka sayıları açıklandı... İl il koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs haritasında son durum

İl il corona virüs vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Koronavirüs haftalık vaka sayısı illere göre (15-21 Şubat) ile dikkat çeken rakamlar belli oldu. Peki, İl il koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs haritasında son durum

İl il vaka sayıları açıklandı... İl il koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilkini geçen hafta açıkladığı illerin haftalık koronavirüs vaka sayılarını Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre; üç büyük ilde vaka sayılarında çok büyük değişiklik olmadığı görülürken, İstanbul'da 100 bin kişide 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de ise 42,67 vaka sayısı belirlendi.

İL İL VAKA SAYISI AÇIKLANDI...

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarında bazı illerde belirgin artış olduğunu belirterek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var.

Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı

Adana 42,86

Adıyaman 120,64

Afyon 31,62

Ağrı 19,61

Aksaray 108,27

Amasya 90,31

Ankara 35,39

Antalya 78,92

Ardahan 88,39

Artvin 75,52

Aydın 37,71

Balıkesir 92,40

Bartın 31,16

Batman 8,71

Bayburt 21,98

Bilecik 45,72

Bingöl 18,45

Bitlis 15,10

Bolu 75,60

Burdur 93,23

Bursa 39,14

Çanakkale 43,76

Çankırı 26,50

Çorum 41,31

Denizli 31,51

Diyarbakır 18,00

Düzce 48,78

Edirne 75,29

Elazığ 44,22

Erzincan 34,13

Erzurum 50,90

Eskişehir 35,55

Gaziantep 35,08

Giresun 217,51

Gümüşhane 88,21

Hakkari 3,21

Hatay 45,50

Iğdır 10,43

Isparta 29,53

İstanbul 68,23

İzmir 42,67

Kahramanmaraş 35,35

Karabük 16,83

Karaman 105,92

Kars 18,60

Kastamonu 21,79

Kayseri 74,08

Kırıkkale 47,36

Kırklareli 71,05

Kırşehir 30,86

Kilis 48,32

Kocaeli 92,53

Konya 101,95

Kütahya 57,74

Malatya 44,28

Manisa 36,74

Mardin 12,52

Mersin 87,87

Muğla 49,66

Muş 8,51

Nevşehir 50,83

Niğde 57,45

Ordu 228,40

Osmaniye 134,90

Rize 200,08

Sakarya 103,01

Samsun 202,94

Siirt 20,54

Sivas 38,37

Şanlıurfa 20,42

Şırnak 3,91

Tekirdağ 74,65

Tokat 149,20

Trabzon 207,54

Tunceli 29,96

Uşak 17,32

Van 13,92

Yalova 74,62

Yozgat 37,70

Zonguldak 54,30

VAKA SAYISI AZALAN VE ARTAN İLLER

Bakan Koca'nın açıkladığı il il corona virüsü haritasında geçen haftaya göre Ordu, Sakarya, Samsun, Balıkesir ve Burdur'da artış gözlenen iller arasında yer aldı.

Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi.

PANDEMİYLE mücadele kapsamında il il planlanan kademeli yöntemin ayrıntıları belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Mart'tan itibaren geçileceğini açıkladığı kademeli uygulamaya ilişkin altyapı çalışmaları sürerken, il pandemi kurullarının takip edeceği kriterler de oluşturuluyor. Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" kategorilerine geçiş kriterleri oluşturuluyor. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

KARADENİZ ALARM VERİYOR

15-21 Şubat tarihlerinde de Karadeniz'deki iller en çok vaka görülen yerler oldu. Koronavirüs vaka haritasında Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize en fazla vaka görülen ilk 5 kent oldu.

100 bin kişide haftalık vaka sayısı Ordu'da 228.40, Giresun'da 217.51, Trabzon'da 207.54, Samsun'da 202.94 ve Rize'de 200.08 oldu.

İL İÇİ UYGULAMA

İl içi takip ise farklı işleyecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. İl, bir bütün olarak değerlendirilecek. İş hareketliliği ve geçirgenlik nedeniyle özellikle metropol ilçeleri birbirinden ayırmak ve farklı kurallar koymanın mümkün olmadığı belirtildi. Ancak vaka patlaması olduğunda bölgesel karantinaya gidilebilecek.

İLLERDE NEYE BAKILACAK?

Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı, hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE ÖNCE ANKARA

Yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Çünkü önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Prof. Dr. Turan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 vaka demek. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den önce kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Maalesef İstanbul, İzmir'de vaka sayıları geçmişe oranla azalmakla birlikte, kriterlere uyum henüz istenen seviyede değil."

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN HAKKÂRİ VE ŞIRNAK



Vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak. Bu illerin başında ise Hakkâri (3.21) ve Şırnak (3.91) geliyor. Prof. Dr. Turan, "Hakkâri ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olacak" dedi.

RENKLERE GÖRE, KADEME KADEME

Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:

DÜŞÜK RİSK (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

ORTA RİSK (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

YÜKSEK RİSK (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

ÇOK YÜKSEK RİSK (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

KARADENİZ ALARM VERİYOR

Son haritaya göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz'de. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu Giresun (217.51), Trabzon (207.54), Samsun (102.94) ve Rize (200.08) takip etti. En riskli il Ordu'da Valilik, dün aldığı ek kararla, misafirliğe gitme, taziye ziyareti ve gün gibi sosyal aktivitelere izin verilmeyeceğini duyurdu.