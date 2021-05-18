İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Mayıs İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Mayıs İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Mayıs İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Mayıs haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 8-14 Mayıs haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Mayıs İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Mayıs İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI (20-26 MART)

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Mayıs İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İL İL KORONAVİRÜS (8-14 MAYIS) VAKA SAYILARI

Adana 28,69

Adıyaman 48,38

Afyon 106,25

Ağrı 182,84

Aksaray 93,38

Amasya 125,19

Ankara 152,63

Antalya 61,65

Ardahan 122,71

Artvin 78,47

Aydın 47,36

Balıkesir 113,84

Bartın 126,14

Batman 56,91

Bayburt 95,23

Bilecik 156,37

Bingöl 64,59

Bitlis 96,87

Bolu 155,65

Burdur 99,97

Bursa 110,35

Çanakkale 120,95

Çankırı 153,30

Çorum 129,78

Denizli 92,90

Diyarbakır 63,81

Düzce 127,88

Edirne 82,16

Elazığ 91,50

Erzincan 154,84

Erzurum 192,28

Eskişehir 146,26

Gaziantep 76,53

Giresun 134,83

Gümüşhane 109,38

Hakkari 78,43

Hatay 32,54

Iğdır 78,48

Isparta 137,18

İstanbul 184,78

İzmir 93,86

Kahramanmaraş 43,06

Karabük 134,23

Karaman 129,85

Kars 144,25

Kastamonu 145,86

Kayseri 127,26

Kırıkkale 137,06

Kırklareli 153,43

Kırşehir 114,79

Kilis 73,53

Kocaeli 154,46

Konya 121,87

Kütahya 152,08

Malatya 104,45

Manisa 74,86

Mardin 46,21

Mersin 47,04

Muğla 72,54

Muş 48,16

Nevşehir 123,29

Niğde 118,76

Ordu 149,72

Osmaniye 35,91

Rize 167,27

Sakarya 108,95

Samsun 95,57

Siirt 48,93

Sinop 97,02

Sivas 137,60

Şanlıurfa 49,36

Şırnak 26,96

Tekirdağ 132,83

Tokat 139,50

Trabzon 125,14

Tunceli 124,64

Uşak 90,95

Van 49,16

Yalova 78,61

Yozgat 123,36

Zonguldak 147,66

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cemal Hünal Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Mayıs İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 20:05:06. #1.11#

title