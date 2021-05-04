İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 24-30 Nisan İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 24-30 Nisan haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 24-30 Nisan haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? Ek olarak 24-30 Nisan risk durumu haritası da açıklandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek."

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI (20-26 MART)

İL İL KORONAVİRÜS (24-30 NİSAN) VAKA SAYILARI

Ağrı 285,00

Aksaray 266,90

Amasya 291,51

Ankara 361,52

Antalya 200,37

Ardahan 251,66

Artvin 194,10

Aydın 162,45

Balıkesir 318,88

Bartın 321,14

Batman 120,91

Bayburt 352,83

Bilecik 310,45

Bingöl 154,38

Bitlis 152,14

Bolu 365,31

Burdur 216,78

Bursa 327,35

Çanakkale 439,11

Çankırı 267,63

Çorum 315,02

Denizli 182,44

Diyarbakır 100,09

Düzce 400,07

Edirne 340,88

Elazığ 197,29

Erzincan 428,70

Erzurum 395,24

Eskişehir 348,10

Gaziantep 167,91

Giresun 388,44

Gümüşhane 248,41

Hakkari 122,28

Hatay 130,84

Iğdır 159,45

Isparta 243,92

İstanbul 532,02

İzmir 223,34

Kahramanmaraş 137,57

Karabük 274,20

Karaman 256,55

Kars 293,41

Kastamonu 437,59

Kayseri 339,44

Kırıkkale 345,89

Kırklareli 498,70

Kırşehir 256,75

Kilis 244,41

Kocaeli 437,65

Konya 347,11

Kütahya 330,51

Malatya 320,04

Manisa 223,63

Mardin 76,40

Mersin 143,25

Muğla 183,46

Muş 113,11

Nevşehir 327,58

Niğde 292,21

Ordu 316,52

Osmaniye 139,64

Rize 353,70

Sakarya 300,77

Samsun 267,54

Siirt 79,14

Sinop 213,43

Sivas 285,58

Şanlıurfa 70,25

Şırnak 46,12

Tekirdağ 489,89

Tokat 313,45

Trabzon 237,71

Tunceli 207,33

Uşak 163,49

Van 90,75

Yalova 345,95

Yozgat 280,37

Zonguldak 332,37