İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 20-26 Mart İl il koronavirüs risk haritası ve vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları!13-19 Mart haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 13-19 Mart haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? Ek olarak 20-26 Mart risk durumu haritası da açıklandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun 458,53, Sinop 345,56 ve Giresun 296,84 olarak sıralandı.

Haftalık verilere göre Siirt, Şırnak, Hakkari, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI (20-26 MART)

İL İL KORONAVİRÜS (13-19 MART) VAKA SAYILARI

Adana 61,58

Adıyaman 169,81

Afyon 47,36

Ağrı 41,46

Aksaray 214,42

Amasya 194,04

Ankara 107,99

Antalya 119,18

Ardahan 86,31

Artvin 113,86

Aydın 69,07

Balıkesir 288,16

Bartın 76,89

Batman 28,54

Bayburt 74,47

Bilecik 114,30

Bingöl 47,56

Bitlis 23,08

Bolu 100,38

Burdur 72,26

Bursa 97,14

Çanakkale 202,75

Çankırı 122,64

Çorum 138,65

Denizli 49,38

Diyarbakır 18,78

Düzce 95,28

Edirne 219,49

Elazığ 80,11

Erzincan 124,13

Erzurum 72,40

Eskişehir 116,56

Gaziantep 87,33

Giresun 356,35

Gümüşhane 105,15

Hakkari 15,69

Hatay 61,77

Iğdır 107,30

Isparta 74,49

İstanbul 251,12

İzmir 111,41

Kahramanmaraş 67,37

Karabük 84,15

Karaman 89,44

Kars 30,53

Kastamonu 197,41

Kayseri 196,07

Kırıkkale 73,91

Kırklareli 155,09

Kırşehir 61,31

Kilis 258,42

Kocaeli 176,39

Konya 252,18

Kütahya 111,33

Malatya 140,54

Manisa 64,66

Mardin 17,08

Mersin 80,70

Muğla 92,33

Muş 21,16

Nevşehir 79,35

Niğde 104,40

Ordu 258,87

Osmaniye 198,52

Rize 202,41

Sakarya 124,49

Samsun 508,97

Siirt 14,20

Sinop 309,06

Sivas 55,83

Şanlıurfa 18,30

Şırnak 8,18

Tekirdağ 168,26

Tokat 248,72

Trabzon 246,95

Tunceli 63,52

Uşak 19,49

Van 27,41

Yalova 275,31

Yozgat 92,82

Zonguldak 81,02