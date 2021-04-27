İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 17-23 Nisan İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 17-23 Nisan haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 17-23 Nisan haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? Ek olarak 20-26 Mart risk durumu haritası da açıklandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek."

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI (20-26 MART)

İL İL KORONAVİRÜS (17-23 NİSAN) VAKA SAYILARI

Adana 192,54

Adıyaman 200,01

Afyon 417,01

Ağrı 389,96

Aksaray 388,41

Amasya 423,26

Ankara 567,88

Antalya 324,57

Ardahan 269,34

Artvin 250,15

Aydın 274,87

Balıkesir 496,34

Bartın 519,65

Batman 182,50

Bayburt 601,88

Bilecik 525,79

Bingöl 271,15

Bitlis 186,33

Bolu 504,13

Burdur 274,81

Bursa 502,41

Çanakkale 838,89

Çankırı 394,43

Çorum 467,25

Denizli 232,39

Diyarbakır 143,60

Düzce 567,88

Edirne 536,83

Elazığ 300,70

Erzincan 632,17

Erzurum 555,73

Eskişehir 535,87

Gaziantep 287,89

Giresun 706,23

Gümüşhane 333,80

Hakkari 150,79

Hatay 239,74

Iğdır 348,71

Isparta 351,35

İstanbul 854,75

İzmir 335,09

Kahramanmaraş 239,09

Karabük 435,11

Karaman 364,43

Kars 351,32

Kastamonu 522,88

Kayseri 517,92

Kırıkkale 444,92

Kırklareli 721,80

Kırşehir 399,52

Kilis 354,36

Kocaeli 679,88

Konya 538,57

Kütahya 427,44

Malatya 540,59

Manisa 326,62

Mardin 95,00

Mersin 208,91

Muğla 250,91

Muş 153,00

Nevşehir 463,34

Niğde 407,65

Ordu 528,24

Osmaniye 292,22

Rize 508,19

Sakarya 414,52

Samsun 481,90

Siirt 123,84

Sinop 445,35

Sivas 402,90

Şanlıurfa 104,24

Şırnak 55,04

Tekirdağ 772,20

Tokat 416,65

Trabzon 353,74

Tunceli 318,78

Uşak 240,10

Van 104,49

Yalova 638,65

Yozgat 388,93

Zonguldak 578,82