İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 15-21 Mayıs İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 15-21 Mayıs haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 15-21 Mayıs haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI (20-26 MART)

İL İL KORONAVİRÜS (15-21 MAYIS) VAKA SAYILARI

Adana 18,90

Adıyaman 40,32

Afyon 82,64

Ağrı 122,52

Aksaray 58,86

Amasya 79,29

Ankara 123,02

Antalya 47,01

Ardahan 110,23

Artvin 74,93

Aydın 31,10

Balıkesir 86,35

Bartın 83,43

Batman 64,16

Bayburt 65,93

Bilecik 123,45

Bingöl 65,66

Bitlis 96,58

Bolu 139,14

Burdur 96,97

Bursa 80,28

Çanakkale 72,75

Çankırı 97,18

Çorum 99,03

Denizli 73,20

Diyarbakır 62,74

Düzce 118,02

Edirne 62,54

Elazığ 61,91

Erzincan 92,56

Erzurum 151,40

Eskişehir 120,72

Gaziantep 67,06

Giresun 84,69

Gümüşhane 163,72

Hakkari 56,68

Hatay 16,69

Iğdır 50,67

Isparta 105,38

İstanbul 123,88

İzmir 72,75

Kahramanmaraş 35,95

Karabük 73,48

Karaman 72,57

Kars 134,77

Kastamonu 99,10

Kayseri 118,82

Kırıkkale 94,37

Kırklareli 108,64

Kırşehir 84,76

Kilis 50,42

Kocaeli 130,73

Konya 94,31

Kütahya 134,91

Malatya 90,06

Manisa 60,59

Mardin 49,84

Mersin 33,55

Muğla 56,26

Muş 41,84

Nevşehir 74,76

Niğde 106,61

Ordu 117,28

Osmaniye 15,68

Rize 119,64

Sakarya 94,28

Samsun 97,19

Siirt 34,13

Sinop 51,28

Sivas 102,38

Şanlıurfa 50,68

Şırnak 35,15

Tekirdağ 90,84

Tokat 112,90

Trabzon 93,73

Tunceli 80,29

Uşak 64,69

Van 50,72

Yalova 48,54

Yozgat 88,29

Zonguldak 129,90