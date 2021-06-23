İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 12-18 Haziran İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 12-18 Haziran haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 12-18 Haziran haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek."





İL İL KORONAVİRÜS (12-18 HAZİRAN) VAKA SAYILARI

Adana 9,25

Adıyaman 11,07

Afyon 53,6

Ağrı 103,47

Aksaray 36,64

Amasya 28,61

Ankara 93,11

Antalya 27,08

Ardahan 65,52

Artvin 57,82

Aydın 16,71

Balıkesir 27,49

Bartın 29,65

Batman 39,5

Bayburt 53,72

Bilecik 52,12

Bingöl 35,85

Bitlis 83,76

Bolu 109,91

Burdur 35,19

Bursa 43,55

Çanakkale 40,07

Çankırı 45,21

Çorum 69,61

Denizli 50,53

Diyarbakır 57,47

Düzce 58,63

Edirne 12,51

Elazığ 50

Erzincan 69,53

Erzurum 84,67

Eskişehir 107,89

Gaziantep 33,74

Giresun 39

Gümüşhane 57,87

Hakkari 68,8

Hatay 6,33

Iğdır 16,39

Isparta 65,18

İstanbul 51,27

İzmir 25,99

Kahramanmaraş 17,29

Karabük 36,94

Karaman 37,66

Kars 82,48

Kastamonu 79,18

Kayseri 68,52

Kırıkkale 63,51

Kırklareli 34,56

Kırşehir 81,47

Kilis 26,61

Kocaeli 54,42

Konya 45,82

Kütahya 116,18

Malatya 50,36

Manisa 31,57

Mardin 43,99

Mersin 20,23

Muğla 26,38

Muş 63,73

Nevşehir 39,68

Niğde 48,89

Ordu 55,69

Osmaniye 6,2

Rize 96,99

Sakarya 59,18

Samsun 30,97

Siirt 43,8

Sinop 14,78

Sivas 84,61

Şanlıurfa 25,39

Şırnak 23,8

Tekirdağ 40,61

Tokat 79,12

Trabzon 60,35

Tunceli 22,77

Uşak 36,81

Van 51,94

Yalova 46,01

Yozgat 68

Zonguldak 69,35