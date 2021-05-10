İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 1-7 Mayıs İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 1-7 Mayıs haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 1-7 Mayıs haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek."

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI (20-26 MART)

İL İL KORONAVİRÜS (1-7 MAYIS) VAKA SAYILARI

Adana 61,41

Adıyaman 94,55

Afyon 212,64

Ağrı 264,27

Aksaray 163,12

Amasya 216,70

Ankara 247,68

Antalya 131,38

Ardahan 255,82

Artvin 141,00

Aydın 102,23

Balıkesir 200,20

Bartın 219,62

Batman 91,25

Bayburt 264,92

Bilecik 259,24

Bingöl 122,09

Bitlis 132,20

Bolu 282,72

Burdur 170,73

Bursa 207,97

Çanakkale 233,59

Çankırı 196,44

Çorum 218,25

Denizli 155,92

Diyarbakır 86,97

Düzce 222,66

Edirne 204,53

Elazığ 145,76

Erzincan 270,02

Erzurum 303,58

Eskişehir 245,83

Gaziantep 134,83

Giresun 236,90

Gümüşhane 187,01

Hakkari 89,84

Hatay 72,20

Iğdır 153,99

Isparta 211,44

İstanbul 359,99

İzmir 161,92

Kahramanmaraş 91,68

Karabük 222,48

Karaman 216,54

Kars 227,78

Kastamonu 340,08

Kayseri 261,00

Kırıkkale 243,99

Kırklareli 287,23

Kırşehir 189,27

Kilis 132,36

Kocaeli 297,76

Konya 228,09

Kütahya 273,46

Malatya 205,05

Manisa 145,25

Mardin 62,36

Mersin 84,71

Muğla 132,90

Muş 95,11

Nevşehir 254,79

Niğde 203,83

Ordu 260,97

Osmaniye 79,12

Rize 270,94

Sakarya 197,67

Samsun 189,00

Siirt 78,23

Sinop 167,24

Sivas 234,00

Şanlıurfa 66,89

Şırnak 36,08

Tekirdağ 318,48

Tokat 224,13

Trabzon 198,55

Tunceli 123,44

Uşak 132,09

Van 71,95

Yalova 197,07

Yozgat 204,25

Zonguldak 309,37