İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı... İl il vaka sayısı ne kadar? İl il koronavirüs sıralaması detayları...

İl il Covid vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? İl il vaka sayısı ne kadar? İl il koronavirüs sıralaması detayları... (Güncel )

(Güncel - 26 Şubat) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilkini geçen hafta açıkladığı il il haftalık koronavirüs vaka sayılarını Twitter'dan duyurdu. Peki, 27 Şubat 5 Mart il il koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte il il vaka sayıları...

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR OLDU? (27 Şubat 5 Mart)

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise , Samsun 348,36, Sinop 314,15 ve Giresun 282,14 olarak sıralandı.

DOĞU'DAKİ İLLER EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLLER

Haftalık verilere göre Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde:

"Adana 53,22, Adıyaman 149,88, Afyon 47,63, Ağrı 24,47 Aksaray 140,89, Amasya 183,91, Ankara 54,83, Antalya 82,05, Ardahan 70,71, Artvin 109,14, Aydın 49,42, Balıkesir 172,46, Bartın 75,89, Batman 8,87, Bayburt 39,07, Bilecik 65,38, Bingöl 17,04, Bitlis 29,06, Bolu 68,30, Burdur 105,21, Bursa 58,55, Çanakkale 107,29, Çankırı 22,87, Çorum 44,71, Denizli 38,81, Diyarbakır 19,85, Düzce 55,60, Edirne 180,01, Elazığ 35,72, Erzincan 31,14, Erzurum 52,22, Eskişehir 48,27, Gaziantep 44,40, Giresun 282,14, Gümüşhane 151,73, Hakkari 5,35, Hatay 61,95, Iğdır 24,84, Isparta 47,24, İstanbul 111,57, İzmir 66,47, Kahramanmaraş 41,52, Karabük 41,46, Karaman 55,31, Kars 25,27, Kastamonu 65,63, Kayseri 57,72, Kırıkkale 62,43, Kırklareli 116,94, Kırşehir 40,32, Kilis 163,17, Kocaeli 112,25, Konya 150,98, Kütahya 85,31, Malatya 53,22, Manisa 50,81, Mardin 10,88, Mersin 100,82, Muğla 65,75, Muş 23,84, Nevşehir 35,41, Niğde 82,58, Ordu 280,27, Osmaniye 173,91, Rize 280,21, Sakarya 139,93, Samsun 348,36, Siirt 12,08, Sinop 314,15, Sivas 24,06, Şanlıurfa 16,03, Şırnak 5,76, Tekirdağ 111,19, Tokat 228,82, Trabzon 226,14, Tunceli 26,37, Uşak 10,83, Van 17,49, Yalova 134,76 Yozgat 35,55, Zonguldak 64,61."