İl il gezerek kalaycılık yapıyor

Adanalı kalay ustası Hakan Kıymaz, mesleğini eşi ve iki çocuğuyla beraber il il gezerek yaşatmaya çalışıyor.

Batman'da sokak aralarında kurduğu tezgahta bakır kalaylayan Kıymaz, il il gezerek mesleğini icra ettiğini, kalaycılığın babasının dedesinden gelen bir meslek olduğunu, kendini bildi bileli bu mesleği yaptığını söyledi.

Bakır eşyaların azalmasıyla beraber mesleğinin de bitme noktasına geldiğini kaydeden Kıymaz, mesleği sürdürecek çırakların da yetişmediğini belirtti.

Adana'dan Batman'a geldiğini ifade eden Kıymaz, "Esnafa telefon numaramızı bırakıyoruz. İhtiyaçları olduğunda bizi arıyorlar. Bu mesleğin tükenmesini istemiyorum ama elimizden olmayan nedenlerden yapacak bir şey yok. Bakır eşyalar daha çok lokantalarda kullanılıyor. Yemek kabı olarak kullanılan bakır kapların senede bir kalaylanması gerekiyor."

Tatillerde babasıyla şehir şehir gezdiklerini aktaran Hakan Kıymaz'ın oğlu Şahin Kıymaz (14) da ata mesleğinin kaybolmaması için bu mesleği sürdüreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA