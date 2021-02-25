İl il Covid vaka sayıları açıklandı... (Güncel) İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları...

İl il Covid vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları... (Güncel)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilkini geçen hafta açıkladığı il il haftalık koronavirüs vaka sayılarını Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre; üç büyük ilde vaka sayılarında çok büyük değişiklik olmadığı görülürken, İstanbul'da 100 bin kişide 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de ise 42,67 vaka sayısı belirlendi. Peki,15-21 Şubat il il koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte il il vaka sayıları...

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR OLDU? (15-21 Şubat)

İl il corona virüs vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Koronavirüs haftalık illere göre vaka sayıları (15-21 Şubat) ile dikkat çeken rakamlar belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. Geçtiğimiz haftaya göre büyük değişimlerin olmadığı yeni verilerde Karadeniz'deki vaka sayısı alarm veren bölgeler arasında, 3 büyük ildeki rakamların da çok büyük değişikliğe uğramadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre koronavirüs haritasını, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var." ifadelerini kullanarak paylaştı. Öte yandan alınan yeni karara göre Ordu'nun ardından Balıkesir'de de ek önlemler hayata geçirildi. İşte, illere göre koronavirüs haritasında son durum.

İL İÇİ UYGULAMA

İl içi takip ise farklı işleyecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. İl, bir bütün olarak değerlendirilecek. İş hareketliliği ve geçirgenlik nedeniyle özellikle metropol ilçeleri birbirinden ayırmak ve farklı kurallar koymanın mümkün olmadığı belirtildi. Ancak vaka patlaması olduğunda bölgesel karantinaya gidilebilecek.

İLLERDE NEYE BAKILACAK?

Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı, hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.

İL İL KORONAVİRÜS HARİTASI

İl Adı Sayı Adana 42,86 Adıyaman 120,64 Afyon 31,62 Ağrı 19,61 Aksaray 108,27 Amasya 90,31 Ankara 35,39 Antalya 78,92 Ardahan 88,39 Artvin 75,52 Aydın 37,71 Balıkesir 92,40 Bartın 31,16 Batman 8,71 Bayburt 21,98 Bilecik 45,72 Bingöl 18,45 Bitlis 15,10 Bolu 75,60 Burdur 93,23 Bursa 39,14 Çanakkale 43,76 Çankırı 26,50 Çorum 41,31 Denizli 31,51 Diyarbakır 18,00 Düzce 48,78 Edirne 75,29 Elazığ 44,22 Erzincan 34,13 Erzurum 50,90 Eskişehir 35,55 Gaziantep 35,08 Giresun 217,51 Gümüşhane 88,21 Hakkari 3,21 Hatay 45,50 Iğdır 10,43 Isparta 29,53 İstanbul 68,23 İzmir 42,67 Kahramanmaraş 35,35 Karabük 16,83 Karaman 105,92 Kars 18,60 Kastamonu 21,79 Kayseri 74,08 Kırıkkale 47,36 Kırklareli 71,05 Kırşehir 30,86 Kilis 48,32 Kocaeli 92,53 Konya 101,95 Kütahya 57,74 Malatya 44,28 Manisa 36,74 Mardin 12,52 Mersin 87,87 Muğla 49,66 Muş 8,51 Nevşehir 50,83 Niğde 57,45 Ordu 228,40 Osmaniye 134,90 Rize 200,08 Sakarya 103,01 Samsun 202,94 Siirt 20,54 Sinop 83,62 Sivas 38,37 Şanlıurfa 20,42 Şırnak 3,91 Tekirdağ 74,65 Tokat 149,20 Trabzon 207,54 Tunceli 29,96 Uşak 17,32 Van 13,92 Yalova 74,62 Yozgat 37,70 Zonguldak 54,30

BİRÇOK İLİN VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR

Paylaşılan haritaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 60.19'dan 68.23'e yükseldi.

Haftalık vaka sayısı Samsun'da 171.29'dan 202.94'e, Ordu'da 194.42'den 228.40'a, Giresun'da 184.34'ten 217.51'e, Tokat'ta 118.52'den 149.20'ye yükseldi.

Her 100 bin kişide vaka sayıları Tekirdağ'da 55.37'den 74.65'e, Bilecik'te 35.41'den 45.72'ye, Bolu'da 44.96'dan 75.60'a, Aksaray 92.01'den 108.27'ye, Adıyaman'da ise 100.55'ten 120.64'e çıktı.

Tabloda dikkat çeken diğer iller ise Sakarya, Burdur, Ardahan ve Balıkesir oldu. Haftalık vaka sayıları Sakarya'da 76.77'den 103.01'e, Burdur'da 75.54'ten 93.23'e, Ardahan'da 65.63'ten 88.39'a ve Balıkesir'de 83.65'ten 92.40'a yükseldi.

EN AZ VAKA ŞIRNAK VE HAKKARİ

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı haritaya göre haftalık vaka sayısı Şırnak'ta 7.82'den 3.91'e, Hakkari'de 9.55'ten 3.21'e, Muş'ta 16.28'den 8.51'e, Batman'da da 12.49'dan 8.71'e düştü.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor.

Başkan Erdoğan'dan normalleşme ile ilgili önemli açıklamalar;

Başkan Erdoğan, üretim, istihdam ve ticaretin yeniden canlanması için normalleşme adımlarının büyük önem taşıdığını bildiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Sadece bizim normalleşme adımları atmamız da yetmiyor. Yakın ekonomik ve insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa ile yürümesi şart.

EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI

Buna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.

İSTANBUL GEVŞEMEYE HAZIR'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentin 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu söyledi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada özetle şöyle dedi:

"Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimalize edilmiş durumda, hastanelerde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda. İnşallah böyle devam eder. İstanbul şu anda esasında Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın işyerini açmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. İstanbul'da vaka sayıları esasında minimimize edilmiş durumda ama bu minimizasyonun devamı için uyum şart."