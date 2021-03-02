İl il Covid vaka sayıları açıklandı... (2 Mart) İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları...

İl il Covid vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları... (2 Mart)

İl il vaka sayısı ne kadar? İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 2 Mart il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR? İL BAZINDA VAKA SAYISI NE KADAR?

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

GÜNCEL İL İL VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 42,86 Adıyaman 120,64 Afyon 31,62 Ağrı 19,61 Aksaray 108,27 Amasya 90,31 Ankara 35,39 Antalya 78,92 Ardahan 88,39 Artvin 75,52 Aydın 37,71 Balıkesir 92,40 Bartın 31,16 Batman 8,71 Bayburt 21,98 Bilecik 45,72 Bingöl 18,45 Bitlis 15,10 Bolu 75,60 Burdur 93,23 Bursa 39,14 Çanakkale 43,76 Çankırı 26,50 Çorum 41,31 Denizli 31,51 Diyarbakır 18,00 Düzce 48,78 Edirne 75,29 Elazığ 44,22 Erzincan 34,13 Erzurum 50,90 Eskişehir 35,55 Gaziantep 35,08 Giresun 217,51 Gümüşhane 88,21 Hakkari 3,21 Hatay 45,50 Iğdır 10,43 Isparta 29,53 İstanbul 68,23 İzmir 42,67 Kahramanmaraş 35,35 Karabük 16,83 Karaman 105,92 Kars 18,60 Kastamonu 21,79 Kayseri 74,08 Kırıkkale 47,36 Kırklareli 71,05 Kırşehir 30,86 Kilis 48,32 Kocaeli 92,53 Konya 101,95 Kütahya 57,74 Malatya 44,28 Manisa 36,74 Mardin 12,52 Mersin 87,87 Muğla 49,66 Muş 8,51 Nevşehir 50,83 Niğde 57,45 Ordu 228,40 Osmaniye 134,90 Rize 200,08 Sakarya 103,01 Samsun 202,94 Siirt 20,54 Sinop 83,62 Sivas 38,37 Şanlıurfa 20,42 Şırnak 3,91 Tekirdağ 74,65 Tokat 149,20 Trabzon 207,54 Tunceli 29,96 Uşak 17,32 Van 13,92 Yalova 74,62 Yozgat 37,70 Zonguldak 54,30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarında bazı illerde belirgin artış olduğunu belirterek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı,

HAFTALIK VAKA SAYILARI BELLİ OLDU

Bakan Koca, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik" diyerek illere göre 20-26 Şubat 2021 tarihlerine ait haftalık vaka haritasını paylaştı.

Güncel haritaya göre haftalık ortalama vaka sayısı İstanbul'da 68.23'ten 89.90'a, İzmir'de 42.67'den 53.42'ye ve Ankara'da 35.39'dan 39.84'e yükseldi.

1 MART AÇIKLAMALARI

Son haritaya göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz'de. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu Giresun (217.51), Trabzon (207.54), Samsun (102.94) ve Rize (200.08) takip etti. En riskli il Ordu'da Valilik, dün aldığı ek kararla, misafirliğe gitme, taziye ziyareti ve gün gibi sosyal aktivitelere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Bakan grafiklere yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."