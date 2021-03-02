İl il Covid vaka sayıları açıklandı... (2 Mart) İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları...
İl il Covid vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları... (2 Mart)
İl il vaka sayısı ne kadar? İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 2 Mart il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı
İL İL VAKA SAYISI NE KADAR? İL BAZINDA VAKA SAYISI NE KADAR?
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.
GÜNCEL İL İL VAKA SAYISI
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|42,86
|Adıyaman
|120,64
|Afyon
|31,62
|Ağrı
|19,61
|Aksaray
|108,27
|Amasya
|90,31
|Ankara
|35,39
|Antalya
|78,92
|Ardahan
|88,39
|Artvin
|75,52
|Aydın
|37,71
|Balıkesir
|92,40
|Bartın
|31,16
|Batman
|8,71
|Bayburt
|21,98
|Bilecik
|45,72
|Bingöl
|18,45
|Bitlis
|15,10
|Bolu
|75,60
|Burdur
|93,23
|Bursa
|39,14
|Çanakkale
|43,76
|Çankırı
|26,50
|Çorum
|41,31
|Denizli
|31,51
|Diyarbakır
|18,00
|Düzce
|48,78
|Edirne
|75,29
|Elazığ
|44,22
|Erzincan
|34,13
|Erzurum
|50,90
|Eskişehir
|35,55
|Gaziantep
|35,08
|Giresun
|217,51
|Gümüşhane
|88,21
|Hakkari
|3,21
|Hatay
|45,50
|Iğdır
|10,43
|Isparta
|29,53
|İstanbul
|68,23
|İzmir
|42,67
|Kahramanmaraş
|35,35
|Karabük
|16,83
|Karaman
|105,92
|Kars
|18,60
|Kastamonu
|21,79
|Kayseri
|74,08
|Kırıkkale
|47,36
|Kırklareli
|71,05
|Kırşehir
|30,86
|Kilis
|48,32
|Kocaeli
|92,53
|Konya
|101,95
|Kütahya
|57,74
|Malatya
|44,28
|Manisa
|36,74
|Mardin
|12,52
|Mersin
|87,87
|Muğla
|49,66
|Muş
|8,51
|Nevşehir
|50,83
|Niğde
|57,45
|Ordu
|228,40
|Osmaniye
|134,90
|Rize
|200,08
|Sakarya
|103,01
|Samsun
|202,94
|Siirt
|20,54
|Sinop
|83,62
|Sivas
|38,37
|Şanlıurfa
|20,42
|Şırnak
|3,91
|Tekirdağ
|74,65
|Tokat
|149,20
|Trabzon
|207,54
|Tunceli
|29,96
|Uşak
|17,32
|Van
|13,92
|Yalova
|74,62
|Yozgat
|37,70
|Zonguldak
|54,30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarında bazı illerde belirgin artış olduğunu belirterek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı,
HAFTALIK VAKA SAYILARI BELLİ OLDU
Bakan Koca, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik" diyerek illere göre 20-26 Şubat 2021 tarihlerine ait haftalık vaka haritasını paylaştı.
Güncel haritaya göre haftalık ortalama vaka sayısı İstanbul'da 68.23'ten 89.90'a, İzmir'de 42.67'den 53.42'ye ve Ankara'da 35.39'dan 39.84'e yükseldi.
1 MART AÇIKLAMALARI
Son haritaya göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz'de. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu Giresun (217.51), Trabzon (207.54), Samsun (102.94) ve Rize (200.08) takip etti. En riskli il Ordu'da Valilik, dün aldığı ek kararla, misafirliğe gitme, taziye ziyareti ve gün gibi sosyal aktivitelere izin verilmeyeceğini duyurdu.
Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
Test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.
Bakan grafiklere yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."