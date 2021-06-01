İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Gerçekleştirildi.
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İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Gerçekleştirildi.

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Gerçekleştirildi.
Habermetre - Haberler | Toplum

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 24. maddesi gereğince, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısı Vali Fuat...

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 24. maddesi gereğince, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan toplantıda, ilimizdeki vaka sayıları, pandemi başlangıcından günümüze kadar geçen sürede il merkezi ve ilçelerimizde alınan karantina kararları, aşılama çalışmaları ve aşı poliklinikleri hakkında Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgilendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı bugün itibariyle 1. Doz 63 Bin ve 2. Doz 48 Bin olmak üzere toplam 113 bin aşı yapıldığını, Karabük nüfusunun %20'sinin aşılandığını ifade etti.

Gündemde yer alan konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel, 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girildiğini, 31 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında yeni kararların alındığını ifade ederek, "Salgınla mücadelemiz devam ediyor, kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımakta bunun sonucu olarak bugün başlayan bir normalleşme sürecine girdik, kesinlikle taviz vermeden bu süreci yürütüp bu illetten kurtulacağız. Denetimlerin etkinliği ve sürekliliği kadar vatandaşlarımızın yasaklara karşı tutumu da önemli olduğundan, halkımızın normalleşme sürecinde rehavete kapılmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacaktır. Salgınla mücadelede son derece önemli olan aşılama faaliyetleri ile ilgili olarak halkımızın bilinçlendirilmesi, aşıya karşı olumsuz tutumların giderilerek, ilimizdeki aşılama oranının en yüksek düzeye ulaşabilmesi için ilgili kurumlarımız tarafından gerekli çalışmalar yapılacaktır. "diye konuştu.

Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısına Vali Yardımcıları Muhittin Gürel ve Ahmet Karatepe ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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